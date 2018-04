Duits theater onder vuur: Met hakenkruis op jas gratis toegang, anders betalen en jodenster Chris Klomp

19 april 2018

19u30

Bron: AD.nl 0 Een theater in de Duitse stad Konstanz is in opspraak geraakt door een bijzondere actie. Bezoekers mogen morgenavond gratis naar binnen bij de voorstelling Mein Kampf als ze bereid zijn om in de zaal een hakenkruis te dragen. Wie echter solidair wil zijn met de slachtoffers van de jodenvervolging moet betalen en krijgt een davidsster opgespeld.

Er is flink wat kritiek uit onder meer de Joodse gemeenschap op de bijzondere toelatingstactiek, maar directeur Christoph Nix en de regisseur stellen dat theater moet provoceren en opschudding moet veroorzaken. De voorstelling morgen is ook nog eens op de geboortedag van Adolf Hitler.

Volgens het theater moet het experiment duidelijk maken hoe snel mensen over zijn te halen om bepaalde ongewenste handelingen te verrichten. De bezoekers worden volgens de makers op deze manier al vanaf het begin van de voorstelling onderdeel van het stuk. Bezoekers moeten aan de kassa hun keuze bekend maken, vervolgens krijgen ze van het theater een van beide symbolen aangereikt. Aan het einde van het stuk moeten ze de symbolen weer inleveren.

Extreemrechts

Regisseur Serdar Somuncu stelt verder de afstand tussen het verleden en het heden te willen overbruggen. "Wij willen de toeschouwers duidelijk maken dat het hier op dit ogenblik weer gebeurt. De kunst moet een antwoord geven op de radicale hetze van extreemrechts.''

Het is in Duitsland verboden om een hakenkruis te dragen in het openbaar. Openbaar aanklager Andreas Mathy heeft al aangegeven weliswaar enkele klachten binnen te hebben gekregen, maar niet te zullen vervolgen. Hij stelt dat de actie valt onder de kunstvrijheid.