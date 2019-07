Duits reddingsschip redt opnieuw 44 migranten op Middellandse Zee

Unsere Crew an Bord der #AlanKurdi hat am Abend 44 Menschen gerettet, darunter vier Frauen und drei Kinder.



Die Menschen gaben an, schon seit Samstag unterwegs zu sein. Auf See sei Ihnen dann der Treibstoff ausgegangen. pic.twitter.com/YJREuoWGtf

sea-eye(@ seaeyeorg)