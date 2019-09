Duits reddingsschip met migranten vaart onwettig Italiaanse wateren in ttr

02 september 2019

11u09

Bron: belga 14 buitenland De kapitein van een Duits reddingsschip met meer dan honderd migranten heeft een verbod om Italiaanse wateren binnen te varen naast zich neergelegd door een noodsituatie aan boord uit te roepen.

Een woordvoerder van de benefietorganisatie Mission Lifetime, die het werk van het schip Eleonore steunt, zei dat zo een verbod niet van toepassing is als er levens op het spel staan. De boot is op weg naar de Siciliaanse haven Pozzallo.

Volgens Seegezwitscher, een Twitter-account dat bericht over wat er zich op de Eleonore afspeelt, is het schip reeds benaderd door de Italiaanse douane. Tevens luidt het dat kapitein Claus-Peter Reisch de noodtoestand heeft uitgeroepen na acht dagen op zee met de geredden te zijn geweest en nadat bij een hevig onweer water over het dek was gekomen.

Italië heeft maatregelen genomen tegen missies om migranten te redden. Wie het verbod naast zich neerlegt de territoriale wateren binnen te varen, riskeert boetes tot een miljoen euro.

De man achter die maatregelen is de extreemrechtse leider en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Maar naar verwachting verliest hij binnen enkele dagen zijn job vanwege een regeringswissel. Desondanks heeft hij gezegd vastberaden te zijn tegen de Eleonore. "Wetten en grenzen dienen geëerbiedigd (...) en ik doe en ik zal alles doen om Italië te verdedigen.”

Meer over Eleonore

Italië