Duits pretpark past 'Holocoaster’ aan na felle kritiek op hakenkruisvorm

18 augustus 2019

22u27

Bron: AD.nl 39 Een attractie in een pretpark in het Duitse Löffingen is gesloten omdat hij eenmaal in de lucht teveel op twee hakenkruizen lijkt. Op sociale media kwam er zodanig veel commentaar binnen op de Eagle Fly dat het park Tatzmania niet anders kon dan het draaiende object aan de grond te houden.

De Eagle Fly krijgt nu een ander uiterlijk, stelt pretparkdirecteur Rudiger Braun tegenover regionale media. “Ik wil me verontschuldigen tegenover alle mensen die zich aan het ontwerp gestoord hebben of zich beledigd voelen.”

Hij zegt de gelijkenis tussen de Eagle Fly en de swastika pas gezien te hebben toen de attractie eenmaal in gebruik genomen was. In het park zelf kwamen er geen klachten binnen, maar op sociale media was er het nodige commentaar. De attractie is daar zelfs al omgedoopt tot de ‘Holocoaster’.

Het Zuid-Duitse park gaat de Eagle Fly nu aanpassen, zodanig dat het uiterlijk van de attractie geen associaties met het oorlogsverleden meer oproept. De Eagle Fly of Adlerflug was sinds eind juni open.