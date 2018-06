Duits parket vraagt uitlevering van Puigdemont aan Spanje Redactie

01 juni 2018

14u20

Het Duitse parket heeft vandaag officieel gevraagd om de gewezen Catalaanse leider Carles Puigdemont uit te leveren aan Spanje. De politicus wordt in Spanje vervolgd voor rebellie en voor verduistering van overheidsgeld. De rechtbank zal "over enkele dagen" een beslissing nemen.

Het openbaar ministerie van Sleeswijk-Holstein heeft om zijn uitlevering gevraagd. Ook wil het parket dat Puigdemont opnieuw in de gevangenis wordt opgesloten omdat het gevaar bestaat dat hij zou vluchten.

De uiteindelijke beslissing moet genomen worden door een rechtbank in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Die heeft zich tot nu toe erg sceptisch uitgelaten over de geldigheid van de aanklachten. De rechtbank heeft 30 dagen om een beslissing te nemen, maar wellicht zal ze al over enkele dagen vallen.

Puigdemont werd eind maart op basis van een Europees aanhoudingsbevel in het noorden van Duitsland opgepakt. Hij werd na enkele dagen wel vrijgelaten uit de gevangenis maar moest zich ter beschikking houden van het gerecht.

Ons land weigerde eerder al zijn uitlevering, ook het Duitse gerecht is sceptisch omdat de Spaanse aanklacht 'rebellie' in Duitsland niet bestaat.