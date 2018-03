Duits museum in de clinch met erfgenamen rond vier Mondriaans kg

09 maart 2018

16u00

Bron: Belga, The New York Times 0 Een Duits kunstmuseum heeft het aan de stok met de Amerikaanse erfgenamen van abstracte schilder Piet Mondriaan. Vier van zijn werken die al jaren in het museum hangen, worden nu opgeëist door de erfgenamen. Zij beweren dat het nooit de bedoeling was dat de werken in het museum bleven hangen.

De vier Mondriaan-werken die in het Duitse Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld hangen, horen daar niet, volgens de erfgenamen van de schilder. Zij houden vol dat zij recht hebben op de werken omdat ze jaren geleden in bruikleen zouden zijn gegeven. Het museum is het daar niet mee eens.

Bezit of bruikleen

Veel is er niet geweten over de herkomst van de vier werken. De schilderijen zouden mogelijk rond 1930 in het museum zijn beland, maar hoe dat net is gebeurd, blijkt een bron van discussie. Volgens de erfgenamen werden de stukken uitgeleend door Mondriaan zelf, en wilde hij de schilderijen later terughalen. Net voor de start van de Tweede Wereldoorlog vluchtte de man echter naar het buitenland en verbleef hij tot aan zijn dood in de VS, waardoor hij de werken nooit heeft kunnen oppikken.

Dat scenario klopt niet, zegt het museum. Volgens werden de werken aan hen gedoneerd door de schilder. Dat deed Mondriaan wel meer met de werken waar hij van af wilde, klinkt het.

Onderzoek

De erfgenamen namen een gespecialiseerde advocaat onder de arm om hun claim te ondersteunen. Bovendien eisen ze een vergoeding voor vier andere Mondriaan-werken die samen met de andere stukken in het museum zijn aangekomen, maar in de jaren vijftig naar verluidt verkocht of geruild zijn.

Het Kaiser Wilhelm Museum plant een uitvoerige inspectie van de herkomst van de collectie, en stelt een eigen expert aan om te onderzoeken hoe de schilderijen in hun collectie terecht zijn gekomen.