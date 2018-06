Duits meisje (13) spoort haar verkrachter zelf op via Facebook Marlies van Leeuwen

15 juni 2018

19u17

Bron: AD.nl 4 Een Duits meisje (13) heeft haar verkrachter opgespoord via Facebook, waarna de politie hem heeft opgepakt. Hij bleek de gruweldaad te hebben gefilmd met zijn telefoon, en zo konden agenten nog eens vijf medeverdachten arresteren.

Het meisje werd op 21 april aangevallen door acht Bulgaarse jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud. De groep sleepte de scholiere naar een bosrijk gebied, waar ze verschillende keren werd verkracht. Pas toen een wandelaar hen betrapte, kon het meisje uit haar hel bevrijd worden.



De verkrachters namen de benen, het slachtoffer bleef getraumatiseerd achter. De jongens hadden haar achtervolgd nadat ze in haar eentje vertrok uit een buitenzwembad in Velbert, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Later bleek dat ze in dat zwembad al was lastiggevallen door de groep.

Zoektocht

"Het meisje had het gevoel een van de daders eerder eens te hebben gezien'', zegt de woordvoerder van de officier van justitie Wuppertal, Wolf-Tilman Baumert, vandaag tegen de Duitse krant Bild. "Ze zocht in alle mogelijke groepen op Facebook naar hem."



Op een foto herkende ze een van de daders en gaf zijn account door aan de politie. Hoewel de student op Facebook zat onder een valse naam, werd zijn foto uitgedeeld aan alle agenten in Velbert. "Het duurde niet lang voor hij werd herkend'', aldus Baumert.

De arrestatie bleek een voltreffer. Op zijn telefoon vonden agenten een filmpje van de groepsverkrachting, waardoor vijf van de mededaders opgepakt konden worden. Twee verdachten zijn nog op vrije voeten. Volgens de Duitse politie zijn zij met hun ouders naar Bulgarije gevlucht, het land waar ze vandaan komen.