Duits leger overweegt rekrutering onderdanen van andere EU-landen ttr

27 december 2018

12u50

Door een tekort aan kandidaten overweegt het leger van Duitsland specialisten uit andere landen van de Europese Unie aan te trekken, zoals in België al wordt gedaan. Dit zei de stafchef van de Bundeswehr vandaag.

"De Bundeswehr heeft personeel nodig (...), we moeten in alle richtingen kijken in tijden van schaarste aan hooggeschoolde arbeidskrachten", zei generaal Eberhard Zorn aan de regionale kranten van de groep Funke Mediengruppe. Volgens hem is de rekrutering van buitenlandse Europese specialisten, onder meer artsen en ingenieurs, "een optie" die door het Duitse leger overwogen wordt.



Dat zou een wijziging van de wet impliceren die voorschrijft dat een soldaat van de Bundeswehr de Duitse nationaliteit moet hebben.

“Geen uitzondering”

De gevolmachtigde van de Bondsdag die de rechten van de dienstplichtigen behartigt, de sociaaldemocraat Hans-Peter Bartels, staat achter het idee. "Veel soldaten zijn al van buitenlandse afkomst of hebben de dubbele nationaliteit", zei hij aan de kranten van de groep Funke. Bovendien zou "de Bundeswehr geen uitzondering zijn, want bij de Duitse politie werken al lang Europese burgers".

Volgens de mediagroep heeft de Duitse regering bij haar Europese partners al gepolst over de kwestie. Tsjechië, Zweden, België en Denemarken zouden niet tegen zijn, Frankrijk zou zich terughoudend getoond hebben. Bulgarije, Roemenië, Slovenië of Griekenland zouden voorbehoud gemaakt hebben uit vrees dat hun potentiële soldaten aangetrokken worden door een hogere verloning in Duitsland.

België opende de rekrutering van militairen uit andere EU-landen in januari 2004.