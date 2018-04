Duits leger introduceert uniformen voor zwangere soldaten KVE

02 april 2018

12u48

Bron: Belga 1 Het Duitse leger heeft het beste voor met zijn manschappen. Hoewel 'manschappen' hier minder van toepassing is, want nog dit jaar wordt een uniform ingevoerd voor zwangere soldaten, zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Ongeveer 500 uniformen in diverse maten, vormen, combinaties -van strijd- tot dienstuniformen- werden uitgetest en geëvalueerd door 80 -al dan niet zwangere- soldaten. Met de feedback is het leger aan de slag gegaan, klinkt het.

Belangrijke criteria waren uitzicht, comfort en ademruimte. Het is ook de bedoeling dat de uniformen de volle zwangerschap gedragen kunnen worden. Tot nu toe moesten zwangere soldaten na verloop van tijd overstappen naar burgerkledij omdat het uniform niet meer paste.

De nieuwe stap maakt deel uit van de modernisering van de Bundeswehr. Gemiddeld is twee procent van de 20.000 vrouwen in het Duitse leger zwanger.

De test kost 650.000 euro. In sommige andere landen is een "zwangerschapsuniform" al in zwang.

