Duits kerstfeest ontsierd door steekpartij: man (51) zwaargewond

25 december 2019

23u49

Bron: ANP - DPA 18 Tijdens een kerstviering in een pastorie in het Oost-Duitse Bad Schlema, bij Chemnitz, is op kerstavond een 51-jarige man neergestoken en zwaargewond geraakt.

De viering was bedoeld voor de armen. Toen er cadeaus werden uitgedeeld ontstond er ruzie tussen verschillende mannen, onder meer uit Syrië en Iran. Een 53-jarige Syriër zou meerdere malen tot de orde zijn geroepen, waarna hij gevraagd werd het liefdadigheidsevenement te verlaten. Hij keerde later met enkele anderen terug en vloog de 34-jarige Iraniër aan.

Toen een 51-jarige medewerker van de pastorie de vechtersbazen uit elkaar wilde halen, werd hij met een mes gestoken. Volgens nieuwssite Bild verkeert de man niet in levensgevaar. De Iraniër liep lichte verwondingen op. De politie is volop op zoek naar getuigen. Het is niet duidelijk of er reeds arrestaties zijn verricht.