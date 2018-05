Duits jongetje (7) kan verkrachting van moeder verhinderen TTR

25 mei 2018

17u36

Bron: ANP 2 Een zevenjarige jongen heeft volgens de Duitse politie vermoedelijk de verkrachting van zijn moeder voorkomen. Hij sloeg de aanvaller van haar af met zijn step.

De dader had de 44-jarige vrouw in een park in Heilbronn naar de grond getrokken en probeerde haar broek omlaag te trekken. Toen haar zoon dat zag, schoot hij te hulp met zijn autoped. Dat trok de aandacht van een andere wandelaar. Samen slaagden ze erin de belager op de vlucht te jagen.

Niet veel later hield de politie een 39-jarige verdachte aan, die voorlopig in hechtenis blijft. De recherche verdenkt hem ervan ook woensdag al een vrouw te hebben overrompeld in de buurt. Zij wist zich los te rukken en te vluchten. De recherche onderzoekt nog of er meer gevallen zijn gemeld.