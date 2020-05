Duits Ikeafiliaal laat moslims bidden op parking voor einde ramadan Joeri Vlemings

26 mei 2020

23u58

Bron: BBC News 22 Een Ikea in het Duitse Wetzlar bij Frankfurt liet zondag zo’n 800 moslims toe om op de parking van het filiaal in de openlucht te bidden voor het Suikerfeest. De Zweedse meubelgigant kreeg daar op sociale media veel lof voor.

Zondag was het einde van de ramadan en dat vieren moslims traditioneel ook met een slotgebed. In coronatijden is dat niet evident. In de lokale moskee van Wetzlar was het niet mogelijk om te bidden. De moskee vroeg toelating om de parking van het Ikeafiliaal te gebruiken voor het gebed. Kadir Terzi had er maar weinig hoop op. “Maar de manager aarzelde geen seconde en zei: ‘ja, je mag er bidden’. Ik was verbaasd en blij tegelijkertijd”, zei Terzi daarover.

De moskee vroeg de gelovigen om zelf gebedsmatjes mee te brengen, een mondmasker te dragen en afstand te houden. Kinderen onder de twaalf moesten thuis blijven, zoals de coronamaatregelen in Duitsland dat voorschrijven. Stewards leidden alles in goede banen.



Terzi zei nog dat het gebed erg belangrijk was voor heel wat moslims die zich tijdens de ramadan geïsoleerd voelden door de coronaregels. “De ramadanmaand was compleet anders, zonder contact met anderen, zonder bezoek en zonder samen het einde van het vasten te beleven.”