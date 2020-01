Duits hulpschip Sea-Watch pikt 119 migranten op bij drie reddingen op zee KVE

10 januari 2020

18u38

Bron: Belga 0 Het Duitse schip voor humanitaire hulp Sea-Watch 3 heeft 119 migranten gered op de Middellandse Zee bij drie verschillende operaties in de voorbije 24 uur. Dat hebben sympathisanten van de hulporganisatie vrijdag bekendgemaakt.

Bij de eerste operatie werden 60 mensen van een rubberen bootje gehaald. Zeventien anderen werden enkele uren later opgepakt en nog eens 42 vrijdagochtend. Sea-Watch zei dat de Maltese autoriteiten de hele tijd de andere kant hebben opgekeken, terwijl de vluchtelingen zich in hun territoriale wateren bevonden.

Het gaat om de eerste reddingen van Sea-Watch 3 sinds het schip aan de ketting was gelegd in Italië. Die maatregel was in december opgeheven. Het Italiaanse gerecht had het schip uit de vaart genomen na een confrontatie op het eiland Lampedusa waarbij de toenmalige kapitein Carola Rackete werd gearresteerd.