Duits “horrorpark” van 360 miljoen euro bezorgt Center Parcs weer kopzorgen Sander van Mersbergen

13 november 2018

08u43

Bron: AD.nl 6 Een vakantiepark in Zuid-Duitsland blijft Center Parcs met kopzorgen opzadelen. Begin oktober, toen Ferienpark Allgäu geopend werd, bleken er zoveel gebreken te zijn dat gasten rechtsomkeer maakten en het park weer gesloten moest worden. Nu is het weer open, maar klaagt de plaatselijke brandweer.

Die moest deze maand al zeven keer uitrukken voor vals alarm, meldt het lokale medium SWR. Meestal is onachtzaamheid van een parkmedewerker de oorzaak. Zo ging het alarm af bij het schoonmaken van het zwembad en bij bouwwerkzaamheden.

Zulke onnodige uitrukken horen ook wel een beetje bij een nieuw complex, vertelt de plaatselijke brandweercommandant. Maar het is een dure grap. Iedere keer gaan er vier voertuigen en 25 brandweermannen mee. De kosten worden geschat op 700 euro per keer.

Totaal fiasco

De grootste zorgen met het park heeft het Nederlandse Center Parcs echter al achter de rug. De opening, begin oktober, draaide uit op een totaal fiasco. De huisjes waren namelijk nog niet af toen de eerste gasten arriveerden. Er waren onder meer problemen met de verwarming, warm water, televisie en internet.

Op een filmpje dat één van de bezoekers maakte, is te zien dat het in het huisje nog een grote rotzooi was. Er lag bouwafval en meubels zaten nog in dozen verpakt. “Bouwplaatsen”, noemde Bayern 3 de huisjes. Liefst 400 van de 2800 gasten maakten rechtsomkeert. Het leidde tot een storm van verontwaardiging op sociale media.

Bouwvakkers

“Toen we aankwamen waren er nog bouwvakkers”, schreef een vakantieganger op Facebook. “Ze vroegen ons wat we kwamen doen. ‘Vakantie vieren’, zeiden we, maar dat kon niet. Het was een gigantische ruïne.” Bij de receptie aangekomen stonden er volgens haar honderden mensen, met huilende kinderen. “We moesten allemaal naar huis. Het leek wel een horrorfilm.”

Center Parcs besloot in reactie op de ophef het park weer te sluiten. Eind oktober ging Allgäu, dat 360 miljoen euro heeft gekost, weer open.