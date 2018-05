Duits hof: Puigdemont moet niet terug de cel in

22 mei 2018

Bron: Belga

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont hoeft niet opnieuw te worden vastgezet. Het Duitse openbaar ministerie had daarom gevraagd, maar het gerechtshof in Sleeswijk-Holstein concludeert nu dat er geen verhoogd risico is dat de politicus op de vlucht slaat.