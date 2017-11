Duits gerecht wil twee voormalige SS'ers die wacht hielden in concentratiekamp vervolgen SI

Het Duitse parket heeft de doorverwijzing gevraagd van twee voormalige SS'ers, die medeplichtig zouden zijn aan de dood van honderden mensen in het concentratiekamp van Stutthof. Dat meldt de betrokken rechtbank woensdag.

De twee mannen van 92 en 93 die vandaag rond Münster en Wuppertal wonen, worden ervan beschuldigd dat ze de wacht hielden in het Poolse kamp nabij Danzig. Het concentratiekamp van Stutthof is het eerste dat de nazi's buiten Duitsland optrokken.

De 93-jarige verdachte zou er van juni 1942 tot september 1944 gestationeerd zijn geweest. De 92-jarige man van juni 1944 tot mei 1945. Hun identiteit werd niet meegedeeld.

Executie in de gaskamers

Bij de feiten die hen ten laste worden gelegd, heeft het parket het onder meer over de executie in de gaskamers van "honderden Joodse gevangenen" (augustus-december 1944), meer dan 100 Poolse gevangenen (juni 1944) en 77 gewonden uit de Sovjetoorlogen (zomer 1944). Ook de dood van 140 gevangenen door tussenkomst van SS-artsen komen in de procedure ter sprake. De twee worden ook beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood door ziekte of honger van honderden mensen.

Het parket is van oordeel dat de slachtoffers omkwamen omdat ze onder toezicht stonden van de twee bewakers, luidt het in een mededeling van de rechtbank. "Allebei hebben ze toegegeven dat ze bewaker waren in het concentratiekamp van Stutthof. Ze ontkennen echter dat ze betrokken partij waren bij moord."