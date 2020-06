Duits gerecht steunt beslissing buitenwipper: 44 jaar is te oud voor technofestival Michelle Desmet

26 juni 2020

14u12

Bron: Das Bild 44 In het Duitse München geeft het gerecht een buitenwipper gelijk nadat die een 44-jarige weigerde binnen te laten op het technofestival Isarrauschen. “Er zijn genoeg andere evenementen in de buurt waar de bezoekers niet zo jong hoeven te zijn”, luidt het vonnis.

Tijdens een avondje stappen in augustus 2017, werd een 44-jarige man de toegang ontzegd tot een festival. De reden: hij was te oud volgens de buitenwipper voor het feestje. “Hier laat ik het niet bij. Ik dien een officiële klacht in”, luidde het na een buitensporige woordenwisseling. Hij belde de organisatie op om het voorval te melden en eiste een schadevergoeding op basis van discriminatie, maar tevergeefs. Daarna diende hij een klacht in bij het gerecht, maar ook daarbij komt hij nu van een kale reis terug.

Focus op beleving en sfeer

Volgens hem zag hij er geen 44 jaar oud uit en was hij bovendien in het bijzijn van zijn jongere vriendin. Met dit argument overtuigde hij de rechtbank niet: “Bij zulke festivals ligt de focus zowel op de muziek als op de beleving en sfeer. Het succes hangt onder andere af van de interactie tussen de bezoekers. Een zorgvuldige selectie van bezoekers is daarom essentieel voor zowel de organisatoren als de bezoekers zelf”, verklaart de rechtbank. Met andere woorden: als de organisatie zegt dat de 44-jarige man te oud is, dan is dat zo.

Een klare schande volgens de man. In beroep verloor hij de zaak opnieuw, maar hij blijft niet bij de pakken zitten. Zijn klacht is momenteel opnieuw in behandeling.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.