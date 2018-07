Duits gerecht ontving beslissing over aanhoudingsbevel Puigdemont TTR

20 juli 2018

13u43

Bron: Belga 0 Bij het gerecht in Sleeswijk-Holstein is de beslissing van de Spaanse rechter met betrekking tot de intrekking van het Europese aanhoudingsbevel voor Carles Puigdemont toegekomen. Dat heeft een woordvoerster van de autoriteiten vandaag aan het Duitse persagentschap dpa gezegd. Het Spaanstalige document wordt momenteel vertaald.

Het Spaanse Hooggerechtshof deelde gisteren mee dat het besloten had het Europese aanhoudingsbevel voor de voormalige Catalaanse regeringsleider in te trekken. Reden voor die intrekking is de beslissing van Duitsland vorige week om Puigdemont over te leveren voor misbruik van overheidsgeld, maar niet voor rebellie. Op dat laatste staan zwaardere straffen. In zijn arrest stelt rechter Pablo Llarena de uitlevering niet te aanvaarden als het enkel voor misbruik van overheidsgeld geldt.

Wanneer de vertaling de intrekking van het Europese aanhoudingsbevel door het Spaanse gerecht bevestigt, zal het Duitse gerecht de nodige gevolgen geven aan de Spaanse beslissing. Ook de overleveringsprocedure in Duitsland zou daarmee worden stopgezet.



De Belgische advocaat van Carles Puigdemont liet gisteren nog weten dat zijn cliënt begin volgende week terugkeert naar België.