Duits gerecht onderzoekt ook donatie uit België voor extreemrechtse AfD jv

15 november 2018

16u32

Bron: dpa 0 Het Duitse gerecht breidt het onderzoek naar buitenlandse donaties voor de Duitse extreemrechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) uit naar de gift uit België.

De partij maakte gisteravond verrassend bekend dat ze op 13 februari 150.000 euro uit België ontving. Met de bekendmaking leek de partij te willen vooruitlopen op een bericht dat in de pers zou verschijnen over de kwestie. AfD zei dat het geld geschonken werd aan de partijafdeling Bodensee, het district in het zuiden van Duitsland van covoorzitster Alice Weidel. De blijkbaar ongevraagde Belgische donatie werd op 9 mei teruggestort.

De gift uit België zal worden onderzocht om na te gaan of ze de Duitse regels voor politieke partijen schendt, zei een woordvoerder van het parket in Konstanz. "We zullen onze aandacht uiteraard ook op de Belgische kwestie richten", zei de woordvoerder.

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat het een onderzoek zou openen naar mogelijke inbreuken op campagnefinanciering in verband met 130.000 euro die tussen juli en september 2017 in schijven aan AfD betaald werd via een Zwitsers farmaceutisch bedrijf. De identiteit van de donateur is onbekend.

