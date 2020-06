Duits gerecht onderzoekt mogelijk verband tussen zaak Maddie McCann en verdwijning 13-jarige Duitse jongen HLA

15 juni 2020

16u31

Bron: Belga 0 De Duitse justitie in Frankfurt onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen de zaak Maddie McCann en de verdwijning van de 13-jarige Tristan in 1998. "We kijken of er verbanden kunnen zijn", zegt een parketwoordvoerder maandag. Eerder had de Frankfurter Neue Presse over een mogelijk verband bericht.

Begin deze maand deelde het Duitse gerecht mee dat het Christian Brückner in verdenking had gesteld van de moord op Madeleine McCann. Het toen driejarige Britse meisje verdween in 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz.

Routinemaatregel

In dergelijke gevallen is het "eigenlijk een routinemaatregel" om na te gaan of er een parallel kan zijn, zei procureur-generaal Noah Kruger aan dpa. Het is te vroeg om te "speculeren". Het verminkte lichaam van de 13-jarige Tristan Brübach werd in 1998 gevonden in Frankfurt in de wijk Höchst. De zaak is nog steeds niet opgelost.

Brückner werd eerder al in verband gebracht met de moord op de Duitse tiener Carola Titze in De Haan in ons land en de verdwijning van het 6-jarige Duitse jongetje René Hasee in Portugal, beide in 1996. Ook de Nederlandse politie onderzoekt of de Duitser gelinkt kan worden aan een verdwijningszaak uit 1995. Een Ierse vrouw heeft dan weer zelf gevraagd om haar verkrachtingszaak te herbekijken, omdat ze naar eigen zeggen “pijnlijke gelijkenissen” ziet tussen haar eigen verkrachting in 2004 in Portugal en het verhaal van de 72-jarige vrouw die verkracht werd door Christian Brückner.

