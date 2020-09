Duits gerecht heeft nog altijd geen hard bewijs tegen Maddie-verdachte: “Er ontbreken nog stukjes van de puzzel” KVDS

19 september 2020

14u33

Bron: RTP, Daily Mail 0 Het Duits gerecht heeft nog altijd geen ‘smoking gun’ tegen Christian Brückner (43), de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Britse peuter Madeleine McCann. Dat zegt Hans Christian Wolters, de Duitse procureur die belast is met de zaak. “Er ontbreken nog stukjes van de puzzel”, klonk het in een interview met de Portugese televisiezender RTP.

Maddie was 3 jaar toen ze in 2007 op vakantie in Portugal verdween. De Duitse politie gaat ervan uit dat de Duitser Christian Brückner het meisje ontvoerde en vermoordde.

Puzzel

“Ik kan alleen zeggen dat dit als een puzzel is”, zei hij. “Heel wat stukken doen ons geloven dat Christian B. verantwoordelijk is. Eén daarvan is het signaal van de mobiele telefoon die hij gebruikte op het moment dat Madeleine McCann verdween. Dat signaal bevond zich in de buurt van het Ocean Club-resort waar het gezin McCann verbleef.”





Wolters benadrukte in het nieuwe interview dat alles erop wijst dat Maddie dood is. “Ons onderzoek wijst er niet op dat de verdachte Madeleine in leven heeft gehouden. Alles wijst erop dat ze dood is. Er is geen bewegingsruimte.”

Dat Brückner een medeplichtige zou hebben gehad, ontkent Wolters. Evenals de beschuldigingen aan het adres van een ex-vriendin van Brückner. “Zij wordt gezien als een getuige. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat ze gelinkt is aan dit misdrijf. Voor ons is ze geen verdachte. Wij onderzoeken Christian B. en niemand anders. Op dit moment geloven we dat hij alleen handelde.”

