Duits festival 'Rock tegen vreemdelingen' waar bezoekers Hitlergroet brengen, mag doorgaan mvdb

01 juni 2018

16u34

Bron: ANP 10 Een Duitse rechtbank heeft het verbod op het rechts-extremistisch rockfestival 'Rock gegen Überfremdung' ('Rock tegen vreemdelingen') opgeheven.

Het district Hildburghausen had het festival in de gemeente Themar (8-9 juni) in de centraal gelegen deelstaat Thüringen verboden omdat zeldzame vogelsoorten op en rond het terrein hun jongen grootbrengen.

De rechtbank in de stad Meiningen achtte het verbod ongeldig, omdat er onvoldoende bewijs is dat het festival de natuurbeschermingswetten overtreedt. Er kan nog beroep worden aangetekend tegen die beslissing.

'Rock tegen vreemdelingen' geldt als het grootste rechts-extremistische rockfestival van Duitsland.

Vorig jaar trok het evenement zo'n 6.000 bezoekers uit heel Europa. Bands en bezoekers brachten de Hitlergroet (wat onder meer in Duitsland strafbaar is), riepen nazileuzen en speelden muziek die wordt geassocieerd met het naziregime.