Duits farmaceutisch bedrijf werkt aan medicatie tegen coronavirus op basis van bloedplasma

06 april 2020

17u31

Bron: Belga 0 Het Duitse farmaceutische bedrijf Biotest heeft maandag bekendgemaakt dat het werkt aan nieuwe medicatie in de strijd tegen COVID-19. De basis van de nieuwe medicatie is bloedplasma, het vloeibare gedeelte van het bloed, zonder de bloedcellen en de bloedplaatjes.

Biotest verzamelt daarvoor het bloedplasma van mensen die genezen zijn na een coronabesmetting. Het Duitse bedrijf, dat gespecialiseerd is in de vervaardiging van medicijnen op basis van bloedplasma, werkt samen met partners over de hele wereld. Biotest hoopt dat de medicatie nog dit jaar klaar zal zijn voor gebruik.





Farmaceutische bedrijven wereldwijd gaan in sneltempo op zoek naar medicatie die COVID-19 kan afremmen. Biotest liet vorige week al weten dat het een van zijn bestaande medicijnen - trimodulin dat gebruikt wordt voor zware longontstekingen - uittest om te achterhalen of het ook kan helpen bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus.



