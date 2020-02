Duits echtpaar gaat gebukt onder pakket-terreur: “Wij durven niet meer met vakantie” KVE

17 februari 2020

15u27

Bron: RTL 4 Ze ontvangen pakketten bij de vleet, zonder zelf ook maar iets te hebben besteld. Het Duitse echtpaar Andreas en Dagmar Kroh is ten einde raad en durft zelfs niet meer op reis sinds Chinese verkopers hun adres als retouradres hebben opgegeven. De waanzin van verkeerd verzonden pakketten beheerst hun leven.

Schoenen. Ondergoed. Elektronica. Andreas en Dagmar Kroh uit Emmerich am Rhein in Noordrijn-Westfalen krijgen het allemaal ongevraagd thuisbezorgd. De pakket-terreur is eind vorig jaar van start gegaan. Twee Chinese eBay-handelaren hebben kennelijk het adres van het koppel opgegeven als retouradres. Hierdoor komen pakjes waar de klanten niet tevreden over zijn bij het Duitse echtpaar terecht.

Andreas en Dagmar moeten de hele dag door pakketten weigeren en durven niet meer op reis te gaan. Gemiddeld passeren 25 pakketten per dag de revue, soms zijn het er wel 40. Maar daar stopt het niet. Omdat het koppel de pakketten weigert, gaan die vervolgens weer terug naar de eBay-klant. En die reageert vaak misnoegd, waarna soms een boos telefoontje volgt naar het Duitse echtpaar.

Je zou voor minder moedeloos worden natuurlijk. Andreas en Dagmar zijn uiteindelijk met hun verhaal naar de pers gestapt in de hoop de waanzin te stoppen. RTL Deutschland is ondertussen gaan aankloppen bij de Chinese verkopers en het adres van het echtpaar zou nu verwijderd zijn. De handelaars beweren dat het adres per ongeluk in de database is terechtgekomen. Andreas en Dagmar hopen dat de rust nu zal weerkeren.