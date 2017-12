Duits dorpje bij opbod verkocht aan anonieme bieder

Bron: Belga

AFP

Het kleine gehucht Alwine in de Duitse staat Brandenburg is vandaag bij opbod verkocht in Berlijn en ging van de hand voor 140.000 euro. Een anonieme bieder bracht via de telefoon het enige bod op het plaatsje uit en is dus de nieuwe eigenaar van het dorp midden in het bos waar momenteel vijftien mensen wonen.