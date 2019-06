Duits dorp koopt vollédige biervoorraad op zodat neonazi’s droog staan ADN

23 juni 2019

11u48

Bron: Der Spiegel, NOS 56 Een pintje drinken zit er voor bezoekers van een neonazifestival in het Oost-Duitse Ostritz waarschijnlijk niet in. De inwoners van het dorpje bedachten een opmerkelijke boycotactie: ze kochten de complete biervoorraad van de lokale supermarkt op.

Extreemrechtse bands die het beste van zichzelf geven voor neonazi’s, dat is het extreemrechtse festival ‘Schild und Schwert’. Nee, daar zit het kleine Duitse dorpje Ostritz niet bepaald op te wachten. En toch kwamen er de afgelopen dagen net zoals vorig jaar honderden neonazi’s samen.

Een rechter legde eerder een alcoholverbod op voor het event, wegens “verhoogd risicopotentieel”. “Tegen de achtergrond van eerdere gebeurtenissen en de gelijktijdige ontmoeting van verschillende politieke kampen, evenals de duidelijk strijdlustige agressiviteit van het evenement, zou alcoholconsumptie ongetwijfeld het risico op gewelddadige botsingen vergroten”, zo klonk het in de beslissing.



In totaal 4.200 liter bier van de organisatie zelf werd in aanloop naar het festival in beslag genomen, bij bezoekers zelf werd nog eens zeker 200 liter alcohol afgepakt. Naar de plaatselijke supermarkt dan maar voor een pint? Nee dus. De hele voorraad werd bij wijze van ludiek protest door de dorpelingen weggekaapt. Meer dan 120 bakken bier, weg. De neonazi’s kunnen naar verluidt enkel nog terecht in één winkel in de buurt, een kebabzaak uitgebaat door immigranten.

Aufgrund des Alkoholverbotes haben wir auf dem Gelände des Rechtsrock-Festivals in #Ostritz unter anderem 4.200 Liter Bier sichergestellt und mit Hilfe des #THW Ortsverbandes Bautzen abtransportiert. pic.twitter.com/BNmvKG8ojH Polizei Sachsen(@ PolizeiSachsen) link

Das Alkoholverbot auf dem Versammlungs-/Veranstaltungsgelände des Neonazi-Treffens in #Ostritz wird durch unsere Kräfte seit gestern konsequent durchgesetzt. Alkoholhaltige Getränke werden vor dem Betreten des Geländes abgenommen. pic.twitter.com/swTsqvIX9U Polizei Sachsen(@ PolizeiSachsen) link

Ostritz in Sachsen: Bürger kaufen Biervorräte auf - aus Protest gegen Neonazis https://t.co/ektLXuPW3T pic.twitter.com/DHDmGlaGBN DER SPIEGEL(@ DerSPIEGEL) link

Wir haben das Bier.



Und tschuss!!#Ostritz pic.twitter.com/NFmaLPoLXv Hanz Christian(@ HanzChristianNL) link