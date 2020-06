Duits district gaat weer in lockdown na corona-uitbraak bij vleesbedrijf R-waarde in Duitsland nu op 2,76 Redactie

23 juni 2020

10u00 12 Het openbare leven in het Duitse district Gütersloh wordt weer drastisch teruggeschroefd na de piek van coronagevallen in het vleesverwerkende bedrijf Tönnies. Er geldt een nieuwe lokale lockdown, heeft minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen dinsdag verklaard.



Laschet zei dinsdag dat hij het district ‘opnieuw in lockdown’ brengt, en dat zeker tot 30 juni. “We herintroduceren contactbeperkingen, net zoals in maart”, verklaarde de minister-president tijdens een persmoment. “Het is een preventieve maatregel.”

360.000 mensen

Gütersloh is de eerste regio in Duitsland die terug in lockdown gaat nadat de autoriteiten de beperkingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus eind april gradueel begonnen te versoepelen. In het district leven zo’n 360.000 mensen.



Laschet zegt dat de bars, museums, gallerijen, bioscopen, sporthallen, zwembaden, ... in Gütersloh opnieuw worden gesloten, picnicks en barbecues zijn verboden.

Meerdere lokale uitbraken

Het Robert Koch Institut (RKI) gaf eerder dinsdagochtend een persconferentie over de nieuwe lokale uitbraken van het coronavirus in Duitsland. Duitsland kampt momenteel met welgeteld vijf lokale uitbraken. De meest spectaculaire en gevaarlijke is die in het kanton Gütersloh. Vorige week werd daar een cluster vastgesteld in het slachthuis van varkensvleesproducent Tönnies, het grootste van Europa. Inmiddels is bij zeker 1.553 werknemers een besmetting vastgesteld.

R-waarde

De zogenaamde R-waarde is de laatste tijd in Duitsland sterk gestegen. Dat cijfer geeft aan hoeveel mensen gemiddeld door één Covid-19-patiënt besmet worden. Bij een R-waarde boven 1 neemt het aantal besmettingen toe. Het Robert Koch Institut meldt op dit moment een besmettingswaarde van 2,76. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld nog eens 276 anderen besmetten. Afgelopen weekend was er zelfs sprake van een R-waarde van 2,88.

Duitsland moet zeer waakzaam zijn in de komende weken. Deze pandemie is nog niet voorbij Het Robert Koch Institut

Tweede golf?

“De lokale uitbraken hebben vermoedelijk op grote schaal de reproductiewaarde beïnvloed”, stelde Lothar Wieler, het hoofd van het Duitse gezondheidsinstituut tijdens de persconferentie. Hij waarschuwde: “Duitsland moet zeer waakzaam zijn in de komende weken. Deze pandemie is nog niet voorbij.”

“Een tweede golf van het coronavirus is mogelijk”, vervolgde de chef. “Maar we zijn optimistisch dat we dit kunnen voorkomen.”

De afgelopen 24 uur werden er in heel het land opnieuw 503 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd, meldde het RKI vanochtend al. In totaal zijn nu 190.862 infecties vastgesteld in Duitsland. Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen is daarmee 34 gevallen lager dan een dag eerder, toen werden 537 infecties geregistreerd.

Het dodental als gevolg van het longvirus steeg volgens het RKI tot 8.895, dat is een toename van tien sterfgevallen in het afgelopen etmaal.

