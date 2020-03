Duits cruiseschip vast in Noorwegen na twee mogelijke besmettingen ADN

03 maart 2020

12u29

Bron: Belga 0 Een Duits cruiseschip staat vast in een haven in Noorwegen nadat twee passagiers mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dat meldt publieke omroep NRK. De twee Duitse passagiers in kwestie, een koppel, zitten in quarantaine in hun kamer.

Het cruiseschip Aida Aura met aan boord 1.200 passagiers was op 29 februari vertrokken vanuit Hamburg voor een reis langs de Noorse kust.

Maandag kwam het op zijn eerste stop aan in Haugesund. Daar zou het schip normaal gezien dezelfde dag ook weer vertrokken zijn, maar daar staken de mogelijke coronabesmettingen een stokje voor. De passagiers mogen het schip voorlopig ook niet verlaten.



De twee passagiers werden ondertussen getest en het testmateriaal is naar Bergen gestuurd voor analyse. De resultaten worden later op de dag verwacht.

Volgens een arts die het koppel heeft onderzocht, vertoonden ze geen symptomen. Ze kwamen echter een week geleden in contact met een derde Duitser die wel positief testte op het virus.

Lees ook: U voelt zich ziek. Wanneer, hoe en waar testen op coronavirus? (+)

Lees ook: 24 vragen over het coronavirus beantwoord (+)