Duits cruiseschip na zes maand op zee door coronavirus eindelijk aangemeerd YV

08 juni 2020

17u30

Bron: CNN, Business Insider 0 Acht reizigers die nog aan boord waren van het Duitse cruiseschip MV Artania van Phoenix Reisen, zijn vandaag aangekomen op hun eindbestemming in Bremerhaven, in het noorden van Duitsland. Het schip heeft maar liefst zes maanden lang rondgedobberd op zee.

Op 21 december 2019, toen er van het coronavirus nog weinig sprake was, verliet het schip de haven van Hamburg in Duitsland voor een reis van 140 dagen rond de wereld. Toen het schip in maart aankwam in Fremantle, in het westen van Australië, waren al tientallen passagiers besmet met het coronavirus. Zij werden overgebracht naar ziekenhuizen in Australië.

De gezonde reizigers moesten op het schip blijven tot ze aan het einde van maart met het vliegtuig zouden worden gerepatrieerd. Enkele passagiers mochten van de Australische overheid het schip niet verlaten omdat ze besmet waren of milde symptomen van het coronavirus vertoonden. Voor hen zat er niets anders op dan met het schip terug naar Duitsland te keren. Drie reizigers en een bemanningslid van het schip stierven uiteindelijk aan het virus.

De terugkeer vanuit Australië zou enkele weken duren, maar werd verlengd omdat het schip in onder andere Bali en Manila in Zuidoost-Azië aanmeerde om personeel af te zetten. Er bleven 75 personeelsleden aan boord om te verzekeren dat het schip veilig naar Duitsland kon varen.

Ondertussen heeft Phoenix Reisen bevestigd aan nieuwszender CNN dat maandagmiddag de laatste passagiers veilig het schip verlieten.