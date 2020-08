Duits-Chinese farmacombinatie start klinische proeven voor coronavaccin ISA

05 augustus 2020

16u12

Bron: Belga 2 De Duits-Chinese bedrijvengroep Biontech en Fosun Pharma heeft woensdag de start aangekondigd van een fase van klinische proeven om een potentieel vaccin tegen het coronavirus te testen op ongeveer 100 mensen in China.

"Al 72 deelnemers hebben het BNT162b1-vaccin ontvangen na goedkeuring door de Chinese regelgevende autoriteiten", aldus de laboratoria in een verklaring. Het streven is in totaal 144 mensen van 18 tot 55 jaar klinisch te testen.

De onderzoeken zijn bedoeld om "de veiligheid en immunogeniciteit te bevestigen die zijn waargenomen bij de deelnemers aan de onderzoeken in de Verenigde Staten en Duitsland".

BNT162b1 is een van de vier vaccinprojecten die Biontech heeft ontwikkeld op basis van de mRNA-technologie die het bezit. Een soortgelijk vaccin, BNT162b2, is het onderwerp van een samenwerking met de Amerikaanse Pfizer die niet betrekking heeft op Chinees grondgebied.

30.000 vrijwiliggers

Biontech en Pfizer rapporteerden begin juli de eerste sluitende proeven, na het testen van 45 mensen. Dit project is nu eind juli een fase van grootschalige klinische proeven ingegaan, met 30.000 vrijwilligers van 18 tot 35 jaar.

Het doel van de laboratoria is "100 miljoen doses te produceren voor eind 2020" en "mogelijk meer dan 1,3 miljard doses tegen eind 2021".

Tegelijkertijd kondigde de Duitse Biotech in maart aan dat het een partnerschap aanging met het Chinese Fosun Pharma om een BNT162-type vaccin in China te "ontwikkelen en op de markt te brengen".

Het bedrijf Fosun Pharma, opgericht in Shanghai in 1994, is grotendeels in handen van het gigantische Chinese conglomeraat Fosun International, waarvan de activiteiten variëren van toerisme tot de voedingsindustrie, waaronder financiën en gezondheid.

De vaccinrace is over de hele wereld aan de gang met 26 kandidaat-vaccins die momenteel in klinische proeven zijn getest op mensen en 139 in preklinische evaluatie, volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie.