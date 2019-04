Duits chemieconcern Bayer schrapt 4.500 banen in Duitsland AW

09 april 2019

14u17

Het Duitse chemieconcern Bayer schrapt in zijn thuisland 4.500 banen. Dat komt overeen met een op de zeven banen in de Duitse vestigingen, zo kondigde het bedrijf vandaag aan. Over eventuele herstructureringsmaatregelen en banenverlies in ons land, is er nog niets beslist, zegt de Belgische woordvoerder Joris Poppe.

Bayer is in Duitsland nog goed voor 32.100 jobs. Grote vestigingen zijn er, behalve de hoofdzetel in Leverkusen, in onder meer Berlijn, Wuppertal, Dormagen en Monheim. De maatregelen zijn nodig om de concurrentiepositie te vrijwaren, heet het. Gedwongen ontslagen zijn bij Bayer in Duitsland tot 2025 uitgesloten.



Herstructurering

De aankondiging in het thuisland maakt deel uit van een wereldwijde herstructurering die eind november werd aangekondigd, in het kader van efficiëntieverhogende maatregelen na de overname van het Amerikaanse Monsanto. Daarbij zouden 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd verdwijnen tegen eind 2021.

Bayer stelt in België een duizendtal mensen tewerk. Of er daar banen verloren gaan, is voorlopig nog onduidelijk.