Duikploeg neemt opnieuw rustpauze na redding vier kinderen uit Thaise grot sam

09 juli 2018

17u16

Bron: belga 3 Tham Luang-gangenstelsel . Herlees hier alle updates over de reddingsactie in onze liveblog. Reddingswerkers hebben vandaag nog eens vier kinderen gered uit de Thaise grot waarin ze al ruim twee weken vastzaten. In totaal zijn nu acht voetballertjes geëvacueerd en zitten vier jongetjes en hun 25-jarige coach nog gevangen in het

De reddingsoperatie liep de hele dag, maar is nu opnieuw afgeblazen. De bevrijde jongens droegen toen ze naar buiten werden gedragen duikpakken en -maskers, zeggen getuigen. Ze werden per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen en verkeren in betere gezondheid dan de kinderen die gisteren werden gered, zegt gouverneur Narongsak Osatanakorn, die de operatie leidt.

Er zitten nog vier jongens in de grot, samen met hun coach. De duikflessen worden nu opnieuw aangevuld, zodat er ook morgen nog voldoende lucht is. Dat zou tot tien uur duren. Het is ook belangrijk dat de duikers voldoende rust nemen, want zij kennen het gangenstelsel het beste. Hoe gevaarlijk hun missie is, bleek enkele dagen geleden nog toen een 38-jarige duiker het bewustzijn verloor wegens een zuurstofgebrek en overleed.



Het is echter niet zeker of iedereen morgen in veiligheid kan worden gebracht. Osatanakorn zegt dat de reddingswerkers nog minstens 20 uur nodig hebben om de volgende operatie voor te bereiden, maar dat de timing kan veranderen afhankelijk van het weer en het waterniveau.

Omstandigheden

De omstandigheden voor de reddingsactie waren net zo goed als gisteren. "Daarom konden we de actie vijf uur eerder starten dan verwacht", zei gouverneur Osatanakorn. Hij zei dat de jongens "die er het meest klaar voor zijn" eerst gered gingen worden.

De reddingsoperatie kon ook sneller verlopen dan verwacht door de extra mankracht die werd ingezet. Dat is nodig, want er zijn zware moessonregens op komst. Gisteren viel vier liter regen per vierkante meter, maar morgen en overmorgen zal er veel meer neerslag vallen, respectievelijk 17 en 23 liter per vierkante meter. Dat betekent dat de grot terug zal onderlopen, waardoor de jongetjes een groter stuk van de route zullen moeten duiken. Dat schrijft VTM NIEUWS.

Stemming is goed

Belgisch duiker Ben Reymenants denkt dat de coach als laatste zal worden gered, zei hij vanuit Thailand vandaag in 'De Ochtend' op Radio 1. "Er zijn ook beelden naar de grot gebracht van de jongens die al gered zijn, om de anderen zo meer moed te geven. Maar sommige jongens zijn verzwakt door een gebrek aan voedsel en vitamines. Hun mindset is wel goed. Ze zijn positief en maken grapjes. Dat is ook mede te danken aan de coach", klonk het.

"Het zijn nog steeds prima condities voor de reddingswerkers", zei de duiker. "Al blijft het wel duiken en door de modder kruipen. Het extra gat en de grote pompen doen prima hun werk."

Kalmeermiddelen

Na de redding van de eerste vier jongens gisteren bleek dat ze kalmeermiddelen kregen voor hun redding om niet in paniek te raken. Dat zei de Deense duiker Ivan Karadzic, die aan de redding deelnam. "Ze waren niet helemaal verdoofd, maar reageerden niet meer zoals normaal".

De duiker voegde eraan toe dat de redders alle mogelijke rampscenario's hadden doorgenomen, zoals uitrusting die stukgaat of in kinderen die in paniek raken. De kinderen "zagen er een beetje angstig uit, maar waren niet in paniek of zo".