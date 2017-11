Duikers vinden tweede arm van journaliste in baai bij Kopenhagen LB

De politie gaat ervan uit dat de arm bij het lijk van de Zweedse journaliste Kim Wall hoort. Zij stierf aan boord van de duikboot van moordverdachte Peter Madsen. Duikers hebben in een baai bij de Deense hoofdstad Kopenhagen een arm gevonden. De politie gaat ervan uit dat het lichaamsdeel hoort bij het lijk van Kim Wall. Deze Zweedse journaliste stierf onder mysterieuze omstandigheden aan boord van een duikboot.

Die boot was ontworpen door de Deense uitvinder Peter Madsen, die als verdachte van moord in deze zaak vastzit.

De arm werd gevonden in de Kogebaai, ten zuiden van Kopenhagen. Enkele weken geleden werd in hetzelfde water een andere arm gevonden. Blijkt dat ook de vandaag gevonden arm tot het stoffelijk overschot van Wall behoort, dan kan de zoektocht naar overblijfselen van de dertigjarige journaliste worden afgesloten.

De politie zocht maandenlang naar de verschillende delen en vond ze alle.

Kim Wall ging in de zomer aan boord van de onderzeeër van Madsen en keerde niet terug. De 46-jarige uitvinder wordt ervan beschuldigd de vrouw te hebben gedood, misbruikt en in stukken te hebben gesneden. Tot slot wierp hij haar overblijfselen in zee. Madsen beweert dat de vrouw door een ongeval aan boord stierf. Het proces tegen hem begint op 8 maart volgend jaar.