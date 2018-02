Duikers vinden niet-ontplofte bom uit WOII in de haven van Sydney



IB

23 februari 2018

00u01

Bron: Sydney Morning Herald 0 Twee duikers hebben gisteren op de bodem van de haven van Sydney in Australië een ongewone vondst gedaan: het paar vond een niet-gedetoneerde bom uit de Tweede Wereldoorlog. Nadat het paar de bom aan land had gebracht, stelde de politie een veiligheidszone van eerst honderd en daarna 20 meter in rond Jones Bay, tot militairen de bom kwamen ophalen om hem te kunnen ontmantelen.

Duikinstructeur Tony Strazzari duikt regelmatig in de wateren in en rond Sydney, maar een dergelijke vondst had hij nog nooit gedaan. “Regelmatig duiken we in oude oorlogsgebieden langs de kust en dan zoeken we naar oude flessen, zwart glas en dat soort dingen. We waren net aan het zwemmen toen ik in de zilte bodem ineens iets hards voelde. Ik probeerde het op te pakken en het bleek iets zwaars te zijn. Toen ik het uit het slib trok, bleek het een bom te zijn.”

Anker

Omdat de man bang was dat een anker van een boot het explosief per ongeluk kon laten ontploffen, besloot hij de bom mee te nemen. Toen ze boven water kwamen, namen ze contact op met de politie.

De politie stelde vervolgens een veiligheidszone van eerst honderd en daarna 20 meter in rond Jones Bay, tot militairen de bom kwamen ophalen om hem te kunnen ontmantelen. “Ik heb eerder al kogels gevonden en ook een geweer, maar nog nooit een actieve bom. Dit was de eerste”, aldus Strazzari.