Duikers verliezen arm en been bij gruwelijk motorbootongeluk op Mallorca mvdb

30 juli 2018

11u23

Bron: La Vanguardia 12 Twee twintigers zijn vrijdag zwaargewond geraakt bij een gruwelijk ongeluk voor de kust van Mallorca. De Duitsers (26 en 20) waren driehonderd meter voor de kust aan het duiken toen ze werden overvaren door een motorboot. Een van hen raakte een hele arm kwijt toen die in de schroeven van de buitenboordmotor belandde. Zijn kompaan liep zware verwondingen aan een been op. Artsen zagen zich genoodzaakt een amputatie uit te voeren.

De twee waren volgens plaatselijke media ver buiten de bewaakte zone aan het duiken ter hoogte van Es Trenc nabij het zuidelijk gelegen Campos. Ze deden dat in een zone waar boten mogen doorvaren. De twee hadden geen boeien bij. De bestuurder van de motorboot verklaarde de twee niet gezien te hebben. Hij en de andere inzittenden merkten de aanvaring zelf op en zagen een duiker met een hevig bloedend been. Ze haalden hem aan boord en voeren naar het strand. Het was pas daar dat de gewonde toerist de redders kon uitleggen dat zijn maat nog op zee dreef. Zo'n vijftien minuten na het incident werd de andere duiker opgemerkt. Van zijn geheel doorgesneden arm was geen spoor.

De twee werden in levensgevaar naar het ziekenhuis in Palma de Mallorca overgebracht. De verwondingen aan het been van de 26-jarige zwemmer bleken zo ernstig dat het ledemaat moest worden geamputeerd. De gewonde is er nog steeds erg aan toe. Het levensgevaar is nog niet geweken.

Zijn kompaan (20) die een arm verloor, is in stabiele toestand. Duikers van de Guardia Civil vonden achteraf de arm terug nabij de plek van het ongeluk. Volgens artsen kan de arm niet meer worden aangehecht.