Duikers op zoek naar laatste twee lichamen bij vulkaan Nieuw-Zeeland Redactie

14 december 2019

03u35

Bron: AD.nl, Belga 0 Duikers van de Nieuw-Zeelandse politie hebben vanochtend vroeg de zoektocht hervat naar de laatste twee dodelijke slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op White Island.

Militaire specialisten konden vrijdag al zes lichamen bergen in een zorgvuldig geplande bliksemoperatie. Tijdens de vier uur durende bergingsactie konden twee lichamen nog niet gevonden worden. De duikers moesten vrijdag de zoekactie afbreken toen de avond viel en de weersomstandigheden verslechterden. Ook een zoekactie vanuit de lucht werd voorlopig gestaakt.

De bergingsoperatie was gevaarlijk, omdat er nog altijd giftige gassen uit de krater komen. Ook waarschuwen experts dat de vulkaan elk moment opnieuw kan uitbarsten. De vulkaan op het eiland is nog steeds actief, maar volgens het nationaal geologisch monitoringssyteem Geonet is de kans dat er een vulkaanuitbarsting plaatsvindt, gedaald tot 35 en 50 procent.



De zes geborgen lichamen werden met een patrouilleboot van de Nieuw-Zeelandse marine overgebracht naar Auckland om te worden geïdentificeerd. Volgens de wet in Nieuw-Zeeland moet de lijkschouwer de identiteit vaststellen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om Australiërs, omdat zij het merendeel van de bezoekers aan het eiland waren toen de vulkaan uitbarstte. De twee nog vermiste mensen zijn waarschijnlijk Nieuw-Zeelanders, een reisgids en de kapitein van een toeristenboot.

Drones

“Het is een ongelooflijk moeilijke operatie geweest, maar één van hoge prioriteit”, zei minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland gisteren na de bergingsactie. “We willen gewoon onze dierbaren naar huis brengen.”

Ardern kondigde aan dat maandag om 14.11 uur lokale tijd (2.11 uur Belgische tijd) een minuut stilte gehouden wordt voor de slachtoffers. “Waar je ook bent in Nieuw-Zeeland, of overal ter wereld, dit is een moment waarop we naast degenen kunnen staan die geliefden zijn verloren bij deze buitengewone tragedie”, aldus de premier.

Donorhuid

De uitbarsting van maandag vond plaats terwijl 47 toeristen en hun gidsen op het eiland waren. Zeker 16 mensen kwamen om, 31 anderen liepen ernstige brandwonden op. Maar liefst 27 van hen hebben op meer dan 70 procent van hun lichaam brandwonden. Uit een persconferentie bleek dat artsen extra donorhuid hebben gevraagd vanuit Amerika om de slachtoffers met de brandwonden te kunnen helpen. In totaal is er 120 vierkante meter donorhuid besteld, aldus dokter Peter Watson van het brandwondencentrum in Nieuw-Zeeland. Ook Australië heeft donorhuid gedoneerd.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden in Nieuw-Zeeland vijftien patiënten nog verzorgd in het ziekenhuis voor brandwonden. Dertien patiënten zijn overgebracht naar ziekenhuizen in het Australische Sydney en Melbourne.