Duiker voor kust van Australië gedood door haai ADN

05 januari 2020

10u25

Bron: ANP, Belga 6 Voor de kust van Esperance, in West-Australië, is een duiker aangevallen en gedood door een haai. Dat melden de lokale autoriteiten. Het bestuur van de deelstaat West-Australië heeft aangekondigd de haaienpatrouilles te intensiveren.

Een witte haai viel de man zondagnamiddag lokale tijd aan bij West Beach op Cull Island. Het strand is een populaire plek om op zoek te gaan naar zeeoren, een soort schelpdieren.

Lichaam nog vermist

Het slachtoffer was er met een boot en was volgens de politie aan het duiken toen hij werd aangevallen. De identiteit van de man is vooralsnog onbekend. Zijn lichaam is ook nog vermist. Duikers voeren een zoekactie. Een vrouw die op de boot in zijn gezelschap verkeerde moest in shocktoestand naar het ziekenhuis worden gebracht.



Voor de kusten van Australië worden vaker mensen ogenschijnlijk zonder provocatie door een haai aangevallen. Afgelopen jaar zijn alvast zeker tien mensen aan de kust van Australië door een haai verwond. In oktober 2019 werd bij een Britse man een voet afgebeten en raakte een andere man ernstig gewond bij een haaienaanval.

De laatste dodelijke haaiaanval in de regio dateert van 2017. Toen kwam in de nabijgelegen Wylie Bay een 17-jarige duiker om.

Bekijk ook: Snorkelaar zwemt voor zijn leven en geeft haai mep

Haai bijt Amerikaanse surfer in zijn elleboog

Drone filmt haai tussen surfers