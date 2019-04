Duiker Thaise grot zelf van de dood gered door collega jv

18 april 2019

11u49

Bron: NBC, BBC 0 De Britse duiker Josh Bratchley dankt zijn leven aan zijn koelbloedigheid en aan zijn collega Edd Sorenson, een internationaal geroemde reddingsduiker. Bratchley, die deel uitmaakte van het team dat begin juli vorig jaar een groep voetballertjes uit een Thaise grot bevrijdde, kwam zelf in moeilijkheden in het AmerikaanseTennessee.

Bratchley raakte eergisteren niet meer weg uit het grottensysteem Mill Pond Cave bij Gainesboro, zo’n 100 km van Nashville. Bratchley was daar een paar dagen met een klein team om de grotten in kaart te brengen. De andere duikers sloegen dinsdag even na middernacht alarm. Bratchley was niet meer uit de ondergrondse gangen gekomen en zelf konden ze hem niet meer vinden.

De bekende reddingsduiker Edd Sorenson uit Florida werd overgevlogen. Sorenson vreesde het ergste, omdat de zichtbaarheid onder water nul is en de temperaturen heel koud zijn. “Meestal bij zulke reddingen blijken ze hysterisch te panikeren, wat het voor mij erg gevaarlijk maakt”, aldus Sorenson. Maar Bratchley noemde hij een “volleerde professional”.

Sorenson slaagde erin Bratchley in veiligheid te brengen. De Brit had nadien zelfs geen medische verzorging nodig. Sorenson reageerde opgelucht: “Mensen altijd maar in lijkzakken afvoeren is geen pretje. Als je dan eens iemand levend kan bovenhalen, geeft dat een uitzonderlijk gevoel.”

Bratchley had daags tevoren het grottensysteem al eens verkend en wist zo gelukkig waar zich de noodzakelijke luchtzakken bevonden. Sorenson vond hem vrij snel op de plaats waar hij hem hoopte te vinden. Bratchley had maar een verzoek na zijn redding: een heerlijke pizza.