Duiker Thaise grot sleept Elon Musk dan toch voor de rechter na 'pedo'-tweet

Thaise grot sleept Elon Musk dan toch voor de rechter na 'pedo'-tweet

30 augustus 2018

08u00

Bron: Belga 0 De forse Twitter-tirade van de Amerikaanse miljardair Elon Musk tegen een Britse speleoloog die betrokken was bij de redding van de voetballers in een Thaise grot, krijgt wellicht toch een juridisch staartje. Dat heeft de advocaat van de speleoloog meegedeeld aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

In de loop van de komende dagen zal bij een rechtbank in Los Angeles een klacht wegens laster worden ingediend, zo liet advocaat Lin Wood optekenen. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan die klacht, zo maakte hij duidelijk.

'Pedo'

Musk, de topman van Tesla en SpaceX, had in juli een reeks hysterische tweets verspreid waarin hij onder meer de Britse speleoloog Vernon Unsworth ervan beschuldigde een "pedo" te zijn. De tweets werden snel weer verwijderd.



Unsworth had kort daarvoor nog kritiek geuit op Musks aanbod om met een duikboot hulp te bieden bij de redding van de twaalf Thaise voetballers en hun coach die vastzaten in de grot. Volgens de speleoloog ging het enkel om een pr-stunt.



Dinsdag had Musk op Twitter nog eens gerefereerd aan de kwestie. "Vind je het niet gek dat hij me nooit heeft aangeklaagd? Er werd hem gratis juridische bijstand aangeboden", tweette de CEO toen in een antwoord aan een andere Twitter-gebruiker.