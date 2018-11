Duiker sterft bij zoektocht naar lichamen van inzittenden Lion Air-toestel IVI

03 november 2018

08u57

Bron: CNN 0 In Jakarta is een duiker overleden tijdens de zoektocht naar lichamen van inzittenden en brokstukken van het gecrashte Lion Air- vliegtuig. Dat melden de Indonesische autoriteiten. De 48-jarige Syahrul Anto werd gisteren onder water bewusteloos aangetroffen door zijn duikpartner . Alle hulp kwam te laat.

De duikpartner van Anto merkte op dat hij niet meer in de buurt was. Uiteindelijk werd de duiker bewusteloos gevonden en meteen uit het water gehaald, zo zegt Muhammed Syaugi, de baas van het Nationaal Zoek- en Reddingsteam van Indonesië. “Dokters hebben hem nog proberen redden. Maar god had een ander plan.” Anto was een professionele duiker die “zijn leven gewijd heeft aan zijn land”, zegt Syaugi nog.

Anto was samen met andere duikers door de wrakstukken van de gecrashte Boeing 737 aan het zoeken naar lichamen van de inzittenden en belangrijke elementen van het vliegtuig. Over wat er precies is misgelopen tijdens de duik van Anto, is geen informatie gegeven. De omstandigheden waarin de duikers moeten werken, zijn alleszins niet eenvoudig. De brokstukken liggen op zo’n 35 meter diepte. Op die plek is ook een sterke stroming aanwezig en is het water bovendien erg troebel door de modder.

Voice recorder

Het zoekteam heeft eerder al de zwarte doos gevonden, maar is nu nog op zoek naar de voice recorder van de cockpit. Die laatste is heel belangrijk aangezien onderzoekers de informatie van de zwarte doos nog niet hebben kunnen downloaden omdat delen van het toestel gebroken zijn. Beide toestellen zijn belangrijk om te achterhalen waar het precies is fout gelopen met vlucht 610 van Lion Air.

Van de voice recorder is echter ook nog geen signaal opgepikt, ondanks de inzet van hoogtechnologische toestellen tijdens de zoektocht. Het is mogelijk dat het signaal van de voice recorder niet te detecteren is omdat het bedolven ligt onder brokstukken of modder.

Gisteren nog hebben duikers de motor en het landingsgestel van het vliegtuig gevonden.

Identificatie

Het toestel van de Indonesische maatschappij Lion Air is afgelopen maandag in zee gestort voor de kust van Jakarta. Alle 189 inzittenden zijn daarbij omgekomen. De identificatie van de slachtoffers is volop bezig. Honderden familieleden hebben DNA afgestaan om te helpen de lichaamsresten makkelijker te identificeren. Donderdag is het eerste slachtoffer geïdentificeerd.

