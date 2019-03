Duiker opgeslokt en uitgespuugd door walvis: “Er was geen tijd voor angst” ttr

Bron: The Telegraph 39 Rainer Schimpf was aan het duiken met enkele collega’s bij Port Elizabeth voor de kust van Zuid-Afrika toen hij plots werd opgeslokt door een walvis. De 51-jarige professionele duiker, die er zonder kleerscheuren vanaf kwam, doet zijn verhaal. “Op enkele seconden tijd kan je leven voorbij zijn”, aldus Schimpf.

Toen Schimpf tijdens het snorkelen foto’s aan het maken was van een grote groep vissen, dook er plots een walvis op. “Alles werd zwart voor mijn ogen. Er was geen tijd voor angst of enige emotie”, vertelt Schimpf aan de Britse krant ‘The Telegraph’.

“Ik had meteen door wat er gebeurde. Ik wist dat het een walvis was die me had meegenomen en ik hield instinctief mijn adem in, in de veronderstelling dat hij weer naar beneden zou duiken en mij ergens in de diepten van de oceaan zou uitspuwen.”



Die hoop werd werkelijkheid. “Hij opende zijn mond, waardoor ik mezelf kon bevrijden”, klinkt het. Enkele andere collega’s, die op de boot waren gebleven, zagen alles gebeuren en konden het op beeld vastleggen. “Silke nam foto’s toen ze het dier zag opduiken. Plots merkte ze iets vreemds op aan de kop van de walvis. Ze besefte eerst niet dat ik het was”, aldus Schimpf die niet gewond raakte.

“Ik besef hoeveel geluk ik heb gehad. Op enkele seconden tijd kan je leven voorbij zijn. De walvis heeft me niet aangevallen. Ik was gewoon op het verkeerde moment op de foute plek”, besluit de duiker. “Ik ben ervan overtuigd dat het minstens even beangstigend was voor de walvis.”

De duiker werd opgeslokt door een brydevinvis, die maar liefst veertien meter lang kan worden. Het is de enige grote walvis die het hele jaar in tropische zeeën verblijft.

