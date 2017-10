Duikbootuitvinder Peter Madsen had videobeelden van executies op harde schijf "Beelden waarop vrouwen worden opgehangen en verbrand" ADN

18u07

Bron: Belga 0 EPA / AP Peter Madsen en Kim Wall. De van moord verdachte Deense duikbootingenieur Peter Madsen had videobeelden van executies op een harde schijf opgeslagen. Het zou met grote waarschijnlijkheid gaan om beelden waarop vrouwen worden opgehangen en verbrand. Dat verklaarde het Openbaar Ministerie volgens persbureau Ritzau vandaag tijdens een hoorzitting over de voorlopige hechtenis van de uitvinder.

Madsen wordt ervan beschuldigd de Zweedse journaliste Kim Wall op 10 of 11 augustus aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot te hebben gedood. Zelf had hij gezegd dat de vrouw "een zwaar luik op haar hoofd had gekregen". "Haar dood was een ongeval." "De harde schijf zou kunnen gemanipuleerd zijn door andere mensen", verklaarde hij vandaag.

De exacte doodsoorzaak van Wall is voorlopig nog steeds niet achterhaald. Bij de autopsie van de vrouw werden volgens het OM messteken in het onderlichaam en in de borststreek aangetroffen. Hoofd, benen en armen zijn daarna verwijderd. Madsen blijft minstens tot 31 oktober in voorarrest.

epa