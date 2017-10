Duikbootmoord: duikers vinden zaag 13u07

Bron: Belga 1 afp Duikers hebben in de baai van Koge, waar ook lichaamsdelen van de Zweedse journaliste Kim Wall werden geborgen, een zaag ontdekt. Het werktuig werd in de buurt van de route gevonden, die de van moord verdachte uitvinder Peter Madsen volgens de beschikbare gegevens met zijn duikboot heeft gevolgd.

Madsen wordt ervan beschuldigd de journaliste aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot te hebben vermoord en haar daarna overboord te hebben gegooid. Haar afgezaagde benen en hoofd werden vrijdag in de baai bij Kopenhagen gevonden.



De uitvinder beweert dat de dood van Wall een ongeluk was, een zwaar luik zou op haar hoofd zijn gevallen. Hij heeft haar niet in stukken gezaagd. Maar op de later gevonden schedel ontdekte de politie geen enkel spoor van een hoofdtrauma. De doodsoorzaak van de vrouw kon nog niet vastgesteld worden. De zaag wordt nu op sporen onderzocht door de gerechtelijke diensten.