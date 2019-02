Dubbelganger van Kim Jong Un opgepakt en uitgewezen voor top Kim-Trump in Vietnam adv

25 februari 2019

07u19

Bron: afp 0 Howard X, de dubbelganger-imitator van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un, is opgepakt in Vietnam en het land uitgewezen. De man klaagt het gebrek aan humor van de Vietnamese autoriteiten aan.

Howard X en Russell White, de imitator van de Amerikaanse president Donald Trump, voerden vrijdag hun eigen 'topontmoeting' op in het centrum van de Vietnamese hoofdstad. Zowat tien agenten boden zich nadien aan in de studio van een lokale tv-zender waar de twee mannen een interview gaven. Er werd hen gevraagd hun optredens te stoppen.

Op een persconferentie in zijn hotel laakte Howard X, die in HongKong woont, de reden die het regime aanhaalt: een niet-geldig visum. "De echte reden van mijn uitwijzing is dat ik geboren ben met hetzelfde hoofd als Kim Jong Un. Dat is de echte inbreuk.”

Begeleid door drie Vietnamezen in uniform stapte nadien hij in een auto. De Canadese Trumpimitaor kreeg toelating om te blijven, maar zonder publieke optredens als Donald Trump. De echte Kim Jong Un en Donald Trump ontmoeten elkaar woensdag en donderdag in Hanoï.