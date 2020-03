Dubbele zelfmoordaanslag op Amerikaanse ambassade in Tunis YV

06 maart 2020

12u07

Bron: Belga, Reuters, AFP, ANP 1 De Amerikaanse ambassade in de Tunesische hoofdstad Tunis werd vrijdagochtend geviseerd door een dubbele zelfmoordaanslag. De terroristen viseerden een bewakingspost rechtover het ambassadegebouw. “De operatie was gedoemd te mislukken”, aldus een verantwoordelijke van de politie. Zes mensen geraakten gewond.

De terrorist had geprobeerd met een moto de gebouwen van de ambassade binnen te geraken, maar die toegang wordt versperd door de politie. De politie kon hem de toegang verhinderen, maar vijf agenten en een burger raakten gewond. Ook de terrorist is omgekomen. Volgens een lokale radiozender zou er nog een tweede dader zijn.

Politieagenten zijn op de plaats aanwezig en er is ook een helikopter ingezet om de situatie te controleren. Een reporter van persbureau Reuters zag de schade aan een moto en een politiewagen op enkele meters van de hoofdingang.

Buurt vermijden

De Amerikaanse ambassade laat op Twitter weten dat de hulpdiensten aanwezig zijn en vraagt om de buurt te vermijden. De ambassade ligt in de wijk Berges du Lac, op een tiental kilometer van het centrum van Tunis. In de buurt zijn andere ambassades gelegen, waaronder ook die van Polen en de Verenigde Arabische Emiraten. De Belgische ambassade in Tunis ligt op zo'n 11 kilometer van de plaats.

Vorige zomer zat Islamitische Staat naar eigen zeggen achter drie ontploffingen in de hoofdstad. Een ervan was in de buurt van de Franse ambassade, waarbij een politieagent omkwam. Er vielen tientallen doden in maart 2015 bij aanvallen op een museum in Tunis en een vakantieverblijf in Sousse. Veel slachtoffers waren toeristen uit Europa, onder wie twee Belgen.