Dubbele redding: ree zit vast in hek... en springt er dan weer in

08 augustus 2018

14u19

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 De politie van Noordoost-Twente (Nederland) kreeg gisteren een melding dat er een reetje vastzat tussen een hek. De politie ging meteen ter plaatse. Al liep de redding niet helemaal zoals verwacht.

De politie kon de ree samen met enkele burgers en de dierenambulance bevrijden. Maar eenmaal vrij liep het beestje zich opnieuw vast in een hek, aan de overkant van de straat. Gelukkig kon ook daar de ree zonder problemen bevrijd worden. Het dier werd later ver weg van hekken in de natuur vrijgelaten.



De Hubertus Vereniging waarschuwde eind juli nog voor meer reeën op de weg in deze periode, door het paarseizoen. De bronstperiode voor reeën loopt nog tot midden augustus. In die periode zwerven de mannetjes actief rond in hun territorium, omdat ze zoveel mogelijk vrouwtjes willen dekken. Ze kruisen daarbij ook vaak grote banen en komen soms terecht in woonwijken.