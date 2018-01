Dubbele moord in luxehotel in Hongkong jv

Bron: belga 2 EPA Het luxueuze Ritz-Carlton hotel in Hongkong is dit weekend opgeschrikt door een dubbele moord. Een man is opgepakt voor het doden van een vrouw en een kind. Dat meldt de politie van Hongkong.

Hotelgangers verwittigden de politie omdat een man en een vrouw hevige ruzie hadden. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw en een jongen. De man werd opgepakt en moest ook overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De politie weigerde aan de lokale media details te geven over de relatie tussen de drie personen. Het gaat wel om buitenlanders, volgens een lokale nieuwswebsite om een koppel uit Zuid-Korea en hun 7-jarige zoon. Die waren enkele dagen voordien aangekomen in het hotel.

Het Ritz-Carlton hotel in Hongkong is 490 meter hoog en biedt een panoramisch zicht over de oude Britse handelskolonie die sinds 1997 weer onder Chinees bewind staat.

