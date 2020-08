Dubai zet politiehonden in om reizigers met coronavirus op te sporen HR

04 augustus 2020

07u29

Bron: Emirates News Agency, The National 18 Dubai introduceert een nieuwe manier om mensen op te sporen die besmet zijn met het coronavirus. Onder meer op de luchthaven maakt het land daarvoor gebruik van speciaal opgeleide politiehonden. Die kunnen het coronavirus opsporen bij de mens.



Dat honden vrij snel getraind kunnen worden om het coronavirus op te sporen, kwam eerder al aan het licht in Duits onderzoek. Volgens Emirates News Agency is Dubai Airport de eerste luchthaven ter wereld die de methode ook effectief gebruikt om het virus te bestrijden. De honden zouden Covid-19 kunnen detecteren met een nauwkeurigheid van 92 procent.

Passagiers die vanuit risicogebied komen, moeten bij aankomst in de luchthaven een bloedstaal afstaan aan de Dubai Health Authority, de gezondheidsautoriteit. “Reizigers die bang zijn van honden, moeten geen schrik hebben”, klinkt het. De bloedmonsters komen terecht in een aparte ruimte, waar een K9-speurhond het bloed opspoort dat besmet is met het coronavirus. De resultaten zijn bekend binnen amper één minuut.

Op de luchthaven gaat het om een extra maatregel. Wie naar Dubai wil reizen, moet immers verplicht door middel van een PCR-test kunnen aantonen dat hij of zij niet besmet is. Wat gebeurt met reizigers waarbij de honden het virus ontdekken, is niet duidelijk. Wellicht worden ze in quarantaine geplaatst.

Dubai wil de honden ook inzetten om het virus op andere plaatsen op te sporen. “Ze kunnen gebruikt worden bij politiepatrouilles of voor het beveiligen van winkelcentra, evenementen of andere vitale voorzieningen”, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten.

