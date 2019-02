Dubai pakt uit met futuristische toren van 550 meter hoog met spectaculaire sky lounge Karen Van Eyken

04 februari 2019

18u00

Bron: CNN, Bloomberg 0 In Dubai wordt er al enkele jaren gebouwd dat het een lieve lust is in aanloop naar de wereldtentoonstelling van 2020. Maar er is altijd nog plaats voor een bijkomend megalomaan project, zo blijkt. Een markante wolkenkrabber van 550 meter hoog zal de skyline van het emiraat nog wat sensationeler maken.

Staatsinvesteringsbedrijf Dubai Holding heeft de details van het project onthuld. Met zijn 550 meter zal de ‘Burj Jumeira’ 9 meter hoger zijn dan het One World Trade Center in New York. De toren zal verrijzen in de buurt van het luxehotel ‘Burj Al Arab’ (321 meter), een ander icoon van Dubai.

Het ontwerp van Burj Jumeira is volgens Dubai Holding geïnspireerd op de prachtige duinen en oases van de woestijn. Bezoekers zullen in de sky lounge en het restaurant op 450 meter hoogte kunnen genieten van een adembenemend uitzicht.

Maar misschien bevindt het meest opvallende kenmerk zich wel op de begane grond: een gigantische duimafdruk van de heerser van Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, vormt de basis van de wolkenkrabber.

Volgens het staatsinvesteringsbedrijf wordt er onmiddellijk gestart met de bouw van de ‘Burj Jumeira’. De eerste fase zou tegen 2023 moeten afgerond zijn. In Dubai zijn er momenteel nog 13 andere wolkenkrabbers van 300 meter of hoger onder constructie.

De Burj Khalifa is met zijn 828 meter nog steeds het hoogste gebouw ter wereld. Maar niet voor zo heel lang meer. De Dubai Creek Tower die nog in aanbouw is, zal 928 meter hoog worden en daarmee de Burj Khalifa met gemak naar de kroon steken.