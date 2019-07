Drukste dag ooit in luchtvaartgeschiedenis: 230.409 vliegtuigen geteld ttr

26 juli 2019

18u49

Bron: BusinessInsider 0 buitenland Het was woensdag bijzonder druk in het wereldwijde luchtruim. Het Zweedse bedrijf Flightradar24 telde die dag maar liefst 230.409 vliegtuigen in de lucht. Dat is een absoluut record in de luchtvaartgeschiedenis.

Flightradar24 meldde gisteren op Twitter dat het de eerste keer ooit was - sinds het bedrijf in 2006 begon met het in realtime bijhouden van vluchtgegevens - dat er zo veel vliegtuigen in de lucht waren. Om te illustreren hoe druk het precies was, deelde het bedrijf een wereldkaart met meer dan 230.000 vliegtuigpictogrammen. Vooral boven de Verenigde Staten, Europa en Zuidoost-Azië kleurde de kaart geel.

Het record ligt vermoedelijk nog hoger dan het aantal vliegtuigen dat woensdag werd geteld, want Flightradar24 houdt geen rekening met vluchten in de zogenaamde “gevoelige” sectoren. Zo worden militaire vluchten niet meegerekend.



Woordvoerder Ian Petchenik verduidelijkt dat almaar meer vliegtuigen uitgerust zijn met ADS. Vliegtuigen met dit systeem zenden periodiek hun positie en andere informatie uit aan grondstations en naburige vliegtuigen die met hetzelfde systeem zijn uitgerust.

De kans is overigens groot dat het record dit jaar nog een paar keer wordt verbroken, zo gaat Petchenik verder. Misschien zelfs deze week nog. Eind juli is immers de drukste periode van het jaar voor het luchtverkeer.